Жителю Новокузнецка Алексею Жаворонкову придется заплатить 15 тысяч рублей штрафа за покупку солнцезащитных очков через Aliexpress, которые Куйбышевской районный суд признал шпионским средством сообщает "Город новостей".
Мужчина катается на горных лыжах. Осенью 2017 года он решил купить очки со встроенной камерой, чтобы от первого лица снимать катание на трассе. Он посоветовался с коллегой, который лучше разбирался в технике, после чего заказал очки в интернете за 2 тысячи рублей.
Посылку отправили в октябре. Когда она проходила через аэропорт Екатеринбурга, таможенники увидели наименование в квитанции. В отношении мужчины возбудили дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Жаворонков не признал вину. Он заявил, что не знал, что такие очки запрещены в России. В свое оправдание он также сказал, что заказал очки без карты памяти и поэтому физически не мог записать на них что-либо.
Жаворонков — не первый россиянин, которого осудили из-за интернет-заказа. Ранее фигурантом уголовного дела стал курганский фермер, купивший GPS-трекер, чтобы следить за непослушным теленком. Статья о "негласном получении информации" также затрагивает встроенные диктофоны, средства прослушки и записи. По статистике Судебного департамента, с января по июнь 2018 года за это осудили 86 россиян, в 2017-м — 257 россиян, в 2016-м — 236.
Комментарии
Расстрелять !!!
дебилы
Маразм крепчал. В таком случае смартфоны и телефоны тоже шпионские штучки, с которых удаленно можно снимать информацию. Ноутбуки, смарт-тв и прочее - аналогично. Подключения к камере, микрофону, отслеживание местоположения.
Экшн-камера не айс. Крепится на руке, голове. Слетает постоянно.
Обвинение явно думает жопой... хотя это сегодня не удивляет уже. Мужик в горнолыжных солнцезащитных очках негласно и абсолютно не привлекая внимания собирает информацию. И не в общественных местах... нет (там можно без палева записывать)... а на приеме, скажем, у чиновника... или тайно в отделении полиции... или (да куча вариантов). То есть, абсолютно без палева приходит чувак в деловом костюме и горнолыжных очках к судье и, не привлекая внимания, абсолютно естественно начинает расспрашивать о коррупционных делах, чтобы тайно записать компромат. Гособвинение... ну вы реально же дебилы.