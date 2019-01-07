В Сети обсуждают персонал перинатального центра в Ингушетии, где новорожденному закрыли рот пустышкой, а сверху наклеили пластырь.
Видео сняла пациентка центра, которая утверждает, что ребенок находится в палате интенсивной терапии, которая никак не обогревается, отмечает "URA.RU".
"Слабонервным не смотреть! Это Перинатальный центр в Ингушетии. Ребенок сейчас находится в пит палате, в холодном помещении без каких-либо обогревателей! Матери на данный момент рядом нет! Соска прикреплена лейкопластырем, притом, что у мальчика проблемы с легкими! Лейкопластырем! Субхьоаналлах! Ночное дежурство! 11 часов ночи!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.), — пишут в Instagram "Новости Ингушетии".
Впрочем, как заявила главный врач перинатального центра Ингушетии Хади Угурчиева, лейкопластырь на рот младенцу в республиканском перинатальном центре в Ингушетии наклеила женщина, снимавшая опубликованное видео.
"Мы разбирались в этой ситуации, учитывая те данные, что дает нам пациентка, которая вела видеосъемку. Мы склонны думать, что пластырь был закреплен ею же, съемка была произведена ею же и выпущен был аудиоролик, где изложенное не соответствует действительности", — сказала Угурчиева.
"Проведенной съемкой физический вред здоровью ребенка не нанесен, нанесен моральный вред и ущерб работникам перинатального центра и пациенткам, которые находятся здесь", — добавила Угурчиева.
Как сообщили в региональном МВД, сотрудники полиции Ингушетии по данному факту начали доследственную проверку, в рамках которой будет установлено лицо, отвечавшее за безопасность малыша, и принято соответствующее процессуальное решение.
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