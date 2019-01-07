Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил появление медицинского пластыря на пальце президента Владимира Путина, сообщает "Царьград".
"Что у вас с рукой?": Путин пришел в храм с пластырем на пальце pic.twitter.com/tLs48yKphg— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 января 2019 г.
"Порезался, как любой может", — рассказал Песков.
Во время Рождественской службы в Спасо-Преображенском соборе Петербурга журналисты обратили внимание на то, что у Путина, посетившего храм, был перевязан палец.
Ранее сообщалось о визите Владимира Путина в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении. Отмечается, что в 1952 году президент был крещен в этом соборе. Путин преподнес храму икону "Господь Вседержитель".
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