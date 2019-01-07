Жилой дом в Барнауле заволокло паром из-за коммунальной аварии

В Барнауле из подвала недавно сданного в эксплуатацию дома №103 на улице Солнечная Поляна валит пар — возможно, порыв горячей воды, работает МЧС, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
В паблике "Инцидент Барнаул" сообщают, что в подвале дома прорвало трубу с горячей водой. В результате поднялся пар, сработала пожарная сигнализация и отключились лифты. На месте работают сотрудники МЧС и коммунальных служб. В квартирах на первом этаже по вентиляции поднимался пар и образовались подтеки на стенах (от конденсата) — это видно на фото.
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