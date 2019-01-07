На сайте Avito опубликовано объявление о продаже спортпрототипа Lada Revolution, который был выпущен в 2006 году, пишет "URA.RU".
Владелец автомобиля, выставивший его на продажу, уточняет, что машина изготовлена ООО Lada Sport (дочернее предприятие АвтоВАЗа). Номер кузова — 000005. Купить автомобиль можно на 1,55 млн рублей.
Снаряженная масса авто составляет только 670 кг. По словам продавца, машина полностью отреставрирована и готова к соревнованиям. Ее пробег составляет 2 000 км. У автомобиля 1,6-литровый бензиновый мотор ВАЗ-21086-29 мощностью 165 лошадиных сил.
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