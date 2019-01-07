Россиянам продлили срок уплаты штрафов со скидкой

В понедельник, 7 января, вступил в силу закон о продлении 20-дневного периода уплаты штрафа ГИБДД со скидкой. Теперь оплатить сумму штрафа можно позднее, если извещение пришло с задержкой, сообщает "РИА Новости".
Закон был принят в конце прошлого года. Президент России Владимир Путин подписал документ о продлении периода уплаты штрафа с 50-процентной скидкой в том случае, если извещение пришло с опозданием.
По новым правилам привлеченный к ответственности гражданин должен будет самостоятельно подать ходатайство о задержке извещения.
Как отмечается, закон не несет в себе ничего принципиально нового. Конституционный суд России еще в 2017 году признал неконституционным положение о том, что водитель не может восстановить льготный период оплаты, если извещение не пришло в срок.
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