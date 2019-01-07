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Cотрудники Госавтоинспекции обнаружили в автомобиле 51-летнего мужчины оружие и туши двух убитых сибирских косуль. Подробности задержания подозреваемого в незаконной охоте в Камне-на-Оби сообщает пресс-служба алтайской полиции.
"В салоне автомобиля обнаружено вещество бурого цвета и гладкоствольное ружье. Мужчина не подчинился законным требованиям сотрудников полиции об остановке и пытался скрыться. По предварительным данным, подозреваемый при попытке скрыться выбросил из машины мешок с двумя тушами. При внешнем осмотре сотрудники полиции предположили, что это и есть сибирские косули", — сказано в сообщении.
Сейчас проводятся экспертизы, которые покажут, причастен ли мужчина к незаконному отстрелу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ "Незаконная охота". Если его вина будет доказана, ему грозит крупный денежный штраф – до одного миллиона рублей. Кроме того, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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