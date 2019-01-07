Полиция начала проверку сообщений о нападении волка на ребёнка челябинском парке, сообщает ТАСС по ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
"По данному факту обращения в полицию не было. По материалам, опубликованным в СМИ, проводится проверка", — отметили в ведомстве.
На видео, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте", видно, что волк схватил ребенка за ногу. На помощь мальчику кидаются мама и подросток. ЧП произошло в местном парке.
Хозяин волка Сергей Панасенко сообщил "Ura.ru", что гуляет с волком в парке каждый день и к нему часто подходят дети.
"Это зоотерапия. Нужно избавляться от своих страхов. Я психолог, раньше работал с проблемными детьми, потом стали обращаться и родители с обычными детьми", — рассказал он.
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