Вторник, 8 Январь, 06:59

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Спецпроекты

$ 69,47
€ 79,46
281731
Обь
10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

Выходные заканчиваются: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 января

, ИА "Амител"
В этот день в регионе будет преимущественно без осадков

Фото: gismeteo.ru

Новогодние праздники подходят к концу, но последний выходной перед выходом на работу окажется весьма благосклонным относительно погоды.

Так, согласно данным регионального Гидрометцентра, 8 января будет без осадков, утром местами в восточных районах изморозь, на дорогах гололедица. Днем в крае температуры составят -7...-12 градусов, а местами в южных районах будет и вовсе -2...-7 градусов.

Ветер ожидается южный, 4-9 метров в секунду, местами порывы 11-16 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице ожидается -7...-9 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
06:44
Веселые пародии на типичных девушек из Instagram 0
06:23
Выходные заканчиваются: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 января 0
06:01
Сотовые операторы начали массово поднимать тарифы в Алтайском крае 0
23:01
Священник потерял сознание рядом с Порошенко во время вручения томоса 0
22:01
Путин загадал желание и вморозил монетку в ледяную свинью 1
21:03
Путин выстрелил из пушки и принял участие в народных гуляниях 0
20:47
Россияне накурили в неположенных местах на 74 млн рублей 1
19:38
Патриарх Кирилл призвал россиян не становиться рабами гаджетов 4
19:19
Судно с российскими моряками затонуло в Черном море у берегов Турции 0
18:44
От -24 до -2: погода в Алтайском крае на 8 января 1
18:08
Жителя Горно-Алтайска задержали с пакетом синтетических наркотиков 0
17:31
Полиция проверяет сообщение о нападении волка на ребенка в парке Челябинска 0
17:06
Туши двух сибирских косуль обнаружили в багажнике у мужчины на Алтае 1
16:40
Россиянам продлили срок уплаты штрафов со скидкой 0
16:08
Спасенный в Магнитогорске ребенок пришел в сознание 0
15:35
Отопление и электричество отключили жильцам дома в Барнауле на Рождество 1
15:26
Россиянам хотят в два раза увеличить минимальную зарплату 2
14:38
"165 лошадок": Спорткар LADA Revolution решили продать за 1,5 млн рублей 0
14:06
Жилой дом в Барнауле заволокло паром из-за коммунальной аварии 1
13:33
Новогодние откровения главбуха Дома ребенка привели директора под следствие 3
13:06
Песков объяснил маленький пластырь на большом пальце Путина на Рождество 0
12:49
Младенцу заклеили рот в перинатальном центре, чтобы не выпадала пустышка 3
12:23
Сибирского горнолыжника осудили за покупку солнцезащитных "шпионских" очков 8
11:33
Девочку размером с ладонь выписали из больницы в Великобритании 0
11:03
Пролетая над "Гранью Алтая": опубликовано видео массового ДТП на трассе 3
10:31
Путин встретил Рождество в соборе, где ранее его крестили 4
10:30
Дело в шубе: окутает теплом, добавит роскоши и создаст хорошее настроение 1
10:03
Жители алтайского села построили свой снежный городок с волком и свиньями 0
09:38
Экстрасенсы назвали причину смерти Дарии Воскобоевой 2
09:13
Названы самые опасные для женщин страны 0
08:54
Заказное убийство бизнесмена раскрыли в Новосибирске 0
08:35
Автобус с пассажирами из Алтая сломался зимней ночью на сибирской трассе 0
08:05
Пять причин отправиться отдыхать на Алтай зимой 0
07:45
История Рождества: Кто такие волхвы и что символизируют их дары 5
07:24
Как празднуют Рождество в разных странах мира 0
07:03
Создавали с нуля: в Горняке появились современные детские площадки и каток 0
06:44
Интересные рождественские открытки из прошлого 0
06:23
Традиции Рождества 2019: Можно ли работать и ходить в баню в праздник 10
06:01
Легкий мороз и южный ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на Рождество 0
23:13
Рождество 2019: праздничные поздравления в стихах 0
23:11
Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов 4
22:07
Американец случайно сделал снимок строительства свертяжелой ракеты SpaceX 0
21:05
Смертельное ДТП произошло на алтайской трассе 6 января 0
20:04
Эксперты составили топ-7 самых надежных бюджетных авто 3
19:51
Очевидцы: таксист избил пешехода в Барнауле 2
19:24
Новогодние забавы: пять фото откровенных шпагатов Волочковой 1
19:05
"Коридор затмений" 2019: что это такое и чем он грозит 0
18:49
Милонов предложил ввести допвыплаты для россиян в районах без детсадов 1
18:23
Похолодание до -27 градусов и туман ждут жителей Алтайского края 7 января 0
17:46
Автомобиль протаранил семь машин возле гостиницы "Грань Алтая" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.