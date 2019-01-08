Фото: gismeteo.ru
Новогодние праздники подходят к концу, но последний выходной перед выходом на работу окажется весьма благосклонным относительно погоды.
Так, согласно данным регионального Гидрометцентра, 8 января будет без осадков, утром местами в восточных районах изморозь, на дорогах гололедица. Днем в крае температуры составят -7...-12 градусов, а местами в южных районах будет и вовсе -2...-7 градусов.
Ветер ожидается южный, 4-9 метров в секунду, местами порывы 11-16 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице ожидается -7...-9 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.
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