Полицейские Горно-Алтайска задержали местного жителя с пакетом синтетических наркотиков весом 10,8 гр. Подробности сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
31-летнего мужчину задержали на центральной площади Горно-Алтайска в состоянии опьянения.
"В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у него полимерный пакет с порошкообразным веществом. Согласно результатам проведенного исследования, изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения, общей массой 10,8 грамм. Подозреваемый, пояснил, что наркотик он приобрел через интернет и хранил при себе для личного потребления", — уточнили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
Комментарии