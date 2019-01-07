Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью местами в северных районах слабый снег, в восточных районах местами изморозь, на дорогах гололедица, ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы 11-16 м/с.
Температура ночью -11...-16, при прояснении в восточных и предгорных районах -19...-24. Днем -7...-12, местами в южных районах -2...-7. Днем без осадков, утром местами в восточных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы 11-16 м/с.
В Барнауле ночью ожидается -14...-16, днем -7...-9. Ночью преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Днем также преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 5-10 м/с.
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