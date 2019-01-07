Судно с российскими моряками затонуло в Черном море у берегов Турции

Грузовое судно типа "Волго-Балт", на борту которого находились россияне, затонуло в Черном море у берегов Турции, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление местных властей.
"К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших", — сказано в сообщении турецких властей.
Всего на борту находились 13 человек. Отмечается, что девять членов экипажа — украинцы, двое — россияне и еще двое — граждане Азербайджана.
Сообщение о бедствии судна типа "Волго-Балт", которое шло под панамским флагом, поступило в 08:10 по местному времени (совпадает с Мск). Оно находилось в 80 километрах от провинции Самсун.
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