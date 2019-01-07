Патриарх Кирилл призвал россиян не становиться рабами гаджетов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу "Россия-1" призвал не впадать в зависимость от гаджетов.
"Что такое алкоголик? Человек, лишенный свободы, он не может жить без употребления алкоголя. Наркотики, гаджеты — вот, с одной стороны, ведь дьявол очень мудро действует. Вот вам игрушка, которая дает вам безграничную свободу: нет расстояния, все вот на вашем экране, доступ к информации, обменивайтесь с людьми, устанавливайте личные отношения. Ну что может быть лучше", — сказал патриарх.
По его словам, человек, поглощенный этой технологией, уходит из реальной жизни в виртуальную реальность, которая и "становится его жизнью". Происходит "дегуманизация человеческой личности".
Патриарх Кирилл обеспокоен и другой стороной вопроса — тем, что всемирная сеть гаджетов сегодня дает возможность осуществлять "вселенский контроль над человеческим родом".
"А завтра может появиться и методология, и технические средства, которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а использование этой информации. Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире", — сказал патриарх.
По его мнению, "контроль из одной точки — это предвестие пришествия Антихриста": "Антихрист — это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Значит, сама по себе структура представляет опасность. Не должно быть единого центра, по крайней мере, в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис".
При этом он пояснил, что не является противником гаджетов: "Если это есть — ну пожалуйста, но никогда не попадайте в рабство от того, что в ваших руках. Вы должны оставаться внутренне свободными и не подпадать ни под какую зависимость — ни под алкогольную, ни под наркотическую, ни под зависимость от гаджетов".
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