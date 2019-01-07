Россияне накурили в неположенных местах на 74 млн рублей

Российские курильщики выплатили более 74 миллионов рублей штрафов за курение в неположенных местах в 2018 году, сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Полиция составила свыше 365 тысяч протоколов о нарушении запрета курения на отдельных территориях.
"В результате исполнения постановлений о привлечении правонарушителей к административной ответственности оплачены административные штрафы на общую сумму 74,3 миллиона рублей", — сообщили в ведомстве.
Наибольшее количество штрафов зафиксировали в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае.
Антитабачный закон вступил в силу летом 2013 года. Документ предусматривает запрет на курение в ресторанах, кафе, на вокзалах, детских площадках, в подъездах жилых домов и в других общественных местах.
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