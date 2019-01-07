Путин выстрелил из пушки и принял участие в народных гуляниях

Президент России Владимир Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге и принял участие в народных гуляниях, сообщает "Интерфакс".
Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости. Но сначала отрепетировал pic.twitter.com/zawvgQBQXL— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 января 2019 г.
Путин совершил традиционный полуденный выстрел из гаубицы Д-30, пообщался с курсантами Суворовского военного училища и поздравил почетного строителя России Владимира Бендета с 75-летием, которому в качестве памятного подарка преподнес ручку.
Полуденный выстрел — это старинная петербургская традиция. В наступившем году ей исполнится 154 года. Пушка установлена на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.
До революции выстрелами из орудия не только отмечали точное время, но и сообщали горожанам о пополнении в царской семье. В наши дни принять участие в этом мероприятии часто приглашают известных людей.
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