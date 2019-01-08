Владимир Путин назначил районных судей в Алтайском крае

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Президент России Владимир Путин еще в конце 2018 года подписал указ "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ". В списке есть сразу несколько представителей Алтайского края.
Согласно указу, судьей Бийского городского округа назначена Светлана Корниенко, судьей Центрального районного суда Барнаула стала Гузель Васильева, судьей Третьяковского районного суда назначена Елена Гончарова.
Судьей Третьяковского районного суда назначена Елена. Срок полномочий назначенных судей — шесть лет.
Помимо этого, судьей Новосибирского областного суда назначена Инна Выскубова, которая получала образование в нашем опорном университете в АлтГУ по специальности "Юриспруденция", а с 2015 года работала в Кировском районном суде Новосибирска.
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