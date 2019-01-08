Правительство не выделило денег Алтайскому краю на объекты культуры  

Правительство России издало распоряжение о выделение в 2019-2021 годах субсидий из федерального бюджета на реконструкцию объектов культуры. В их числе, ряд объектов, расположенных в сибирских регионах. Как следует из документа, опубликованного на сайте кабмина, Алтайскому краю не досталось субсидий.
В документе речь идет о софинансировании капитальных вложений в рамках подпрограммы "Искусство" федеральной госпрограммы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал его 31 декабря 2018 года.
Средства будут направлены, в частности, на реконструкцию Русского республиканского драматического театра им. Лермонтова в Абакане и здания страхового товарищества "Саламандра" в Омске, где будет размещен Омский областной музей изобразительных искусств им. Врубеля.
Кроме того, федеральные средства получат в регионах, еще недавно входивших в Сибирский федеральный округ. В Улан-Удэ продолжится реконструкция здания Национальной библиотеки Республики Бурятия, в Чите – Забайкальского краевого драматического театра.
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