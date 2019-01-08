Президент России Владимир Путин рассказал о своем воинском звании артиллериста. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Кремля.
Глава государства обсуждал с почетным строителем Российской Федерации Владимиром Бендетом во время посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге орудия, которые стоят в крепости.
В какой-то момент разговора выяснилось что Путин, как и Бендет, имеют отношение к артиллерии.
"Мы с вами оба артиллеристы, оказывается. Я получил звание лейтенант как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии… 122 миллиметра", — сообщил Владимир Путин.
В понедельник, 7 января, Владимир Путин побывал на народных гуляниях в Петропавловской крепости и выстрелил из пушки. Полуденный залп в крепости совершается ежедневно уже много лет.
Комментарии