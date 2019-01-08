Жильцам дома в Барнауле вернули электричество и отопление

В Барнауле вечером 7 января были завершены работы по устранению последствий коммунальной аварии в подвале дома №103 на улице Солнечная Поляна, сообщают в администрации города. Уже в 20.40 трубы в доме стали теплыми, а также появилось электричество.
Ранее сообщалось, что на Рождество в подвале дома прорвало трубу с горячей водой. В результате поднялся пар, сработала пожарная сигнализация и отключились лифты. На месте работают сотрудники МЧС и коммунальных служб. В квартирах по вентиляции поднимался пар и образовались подтеки на стенах (от конденсата).
Специальные службы в короткие сроки откачали воду из подвала и просушили дом.
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