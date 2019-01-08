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Водитель автобуса "Барнаул-Новосибирск" оставил замерзать женщин на трассе

, ИА "Амител"
Женщины были вынуждены замерзать на Чуйском тракте

Водитель автобуса "Барнаул-Новосибирск" оставил двух пожилых женщин на трассе. Инцидент произошел 6 января, сообщает НГС.

Автобус с 35 пассажирами ехал из Барнаула в Новосибирск. Дочь одной из пассажирок рассказала, что водитель сделал остановку у кафе "Грань Алтая", но когда две женщины вышли из заведения, автобус уже уехал. Она намерена подать жалобу на водителя. 

"Человек пожилой — он же может растеряться! Водитель, ты встань, скажи в громкоговоритель: "Граждане, смотрите, все ли пассажиры, едущие с вами, рядом?". Это же полное равнодушие людей!", — пояснила женщина.

После того, как автобус уехал, пассажирки пошли обратно в кафе. Около часа они выясняли, как добраться до Новосибирска.

В справочной барнаульского автовокзала отметили, что перевозчик разбирается в ситуации.

"А какое должно быть разбирательство? Они сели на следующий автобус, сейчас там должны забрать все вещи. Это у нас довольно часто происходит на "Грани Алтая" — они зайдут в кафе и сидят. Я позвонила в навигацию, которая строго следит, во сколько он отъехал — он отъехал ровно в 11 часов. Все 33 пришли, успели вовремя. Он же не будет стоять и ждать двух человек. Остальные возмущаются: "Что мы стоим?", и ему куда деваться?", — сообщили в диспетчерской компании ООО "Пассажирские перевозки".

Также диспетчер добавила, что пассажиркам не нужно было дополнительно платить за следующий рейс.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

8.01.2019 12:03
dirserver

А причем здесь "замерзать"?

0  0
8.01.2019 12:17
Немо

8.01.2019 12:03 dirserver
"А причем здесь "замерзать"?"

А тогда ж читать новость не будут!)

0  0
8.01.2019 12:17
Пионер

А че только "замерзать", а не волкам на съеденье?

0  0
8.01.2019 12:41
АБОРИГЕН

Заголовок овержелтый.

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