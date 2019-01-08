Жительница Барнаула лишилась телефона, выпивая с друзьями в баре

Фото: o-mostovskom.su
Сотрудники уголовного розыска пункта полиции по городу Барнаулу задержали 41-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении кражи.
По предварительной информации, женщина выпивала с друзьями в одном из баров Ленинского района Барнаула. За это время она несколько раз разговаривала по телефону. Выходя, обнаружила, что он пропал. Стоимость аппарата — 11 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами правопорядка злоумышленник был задержан. Похищенное имущество изъято при задержании.
В настоящее время по данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
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