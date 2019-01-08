Ученые обнаружили в Денисовой пещере на Алтае древний карандаш

Фото: Риа "Новости"
Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН в ходе раскопок в Денисовой пещере на Алтае впервые обнаружили древний карандаш – обработанный и, предположительно, использовавшийся в творческих целях кусочек красного железняка, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора института Михаил Шуньков.
"Уникальная находка для Денисовой пещеры. Мы его называем карандаш. Это природный пигмент гематит, который первобытные художники применяли для различных художественных целей. Он был обработан", — рассказал Шуньков на пресс-конференции по итогам летнего полевого сезона 2018 года.
Он отметил, что такого рода находку археологи в Денисовой пещере встретили впервые. Предмет, по его словам, явно использовался в творческих целях.
Также он сообщил, что был обнаружен небольшой кусочек мраморной гальки, окрашенный веществом типа охры. "То есть древними обитателями Денисовой пещеры активно использовались не только украшения, но и различные красители", — сказал он.
Древний карандаш был обнаружен в южной галерее Денисовой пещеры, раскопки в которой возобновились в этом году, в слое отложений возрастом от 45 до 50 тысяч лет и характеризующем начало верхнего палеолита — раннюю стадию развития денисовской культуры. Здесь же в этом году была получена представительная коллекция изделий из бивня мамонта и скорлупы страусиных яиц.
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