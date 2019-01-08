Мосты, стадионы и дороги: что строили в России на Алтае в 2018 году

Фото: ncrim.ru
Страна и Алтайский край в ушедшем 2018 году напоминали одну большую стройку. Возводились дома, мосты, ремонтировались дороги, дворы и пространства. Мы собрали главные итоги в сфере строительства. Подробнее об итогах года читайте в нашем проекте "Собачий след".
Крымский мост
Движение по новому мосту запустили в сентябре. Одним из первых по нему прокатился сам Президент. Причем не на какой-нибудь "Калине", а за рулем самого настоящего "Камаза".
Этот объект через Керченский пролив, соединяющий Россию с Крымом, обошелся нашей стране более чем в 200 миллиардов рублей. Участие в проектировании и строительстве Крымского моста приняло 3 тысячи компаний, 200 крупных предприятий, шесть заводов металлоконструкций, более 30 мостотрядов со всей России, 1500 инженерно-технических работников и более 10 тысяч рабочих строительных специализаций.
Спустя два месяца после окончания "стройки века" в кинотеатрах вышла мелодрама "Крымский мост. Сделано с любовью", которая с треском провалилась.
Стадионы
В этом году наша страна приняла чемпионат мира по футболу.
Для этого было пришлось строить сразу дюжину современных стадионов в одиннадцати городах страны. Некоторые арены заканчивали возводить прямо накануне турнира.
Стадион в Санкт-Петербурге вообще строили почти 10 лет — за такое время эта арена стала самой дорогой в истории футбола. Уже на втором матче на стадионе стала протекать крыша.
Турнир наша страна провела достойно. Однако уже через пару недель после чемпионата некоторые стадионы начали постепенно разваливаться и давать трещины.
Дороги
Барнаул продолжает участие в программе "Безопасные и качественные дороги".
По итогам ремонтного сезона в порядок привели 650 километров дорожной сети региона. На это было выделено свыше восьми миллиардов рублей.
В Барнауле починили 46 участков дорог и в общей сложности 73,2 километра покрытия.
В 2019 году строительство дорог продолжится, и, помимо Барнаула, в программе начнет участвовать и город Бийск.
Дворы и общественные пространства
В 2017 году стартовал приоритетный проект "Комфортная городская среда". Реализовать его поручил лично Владимир Путин.
Его главная задача — приведение в порядок городских дворов и общественных зон. Это программа долгосрочная и завершится она в 2022 году.
В числе городов-счастливчиков, которым удалось войти в список участников, оказался и Барнаул. В 2018 году в Барнауле благоустроили 65 дворов и еще 6 общественных пространств, включая пешеходную зону на Молодежной, сквер Химиков, а также площадь Мира и Нагорный парк.
Художественный музей
Под конец года наконец продолжили работы на главном долгострое последних лет — Художественном музее Алтайского края.
Его начали реконструировать еще в 2013 году при Карлине. Сдать объект планируют в 2021 году — уже при власти Томенко.
За пять лет музей успел подорожать в пять раз — стоимость строительных работ оценивают в 1 миллиард 600 миллионов рублей.
Недвижимость
2018 год оказался весьма насыщенным для рынка недвижимости в Барнауле и Алтайском крае. Вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве, которые скорректируют работу застройщиков и изменят рынок новостроек уже в ближайшее время.
За минувший год в Алтайском крае возвели 730 тысяч квадратных метров жилья. Для сравнения, год назад — всего 630 тысяч. По этому показателю Алтайский край вошел в число пяти регионов-лидеров Сибирского федерального округа.
Высокий спрос на жилье привел к подорожанию квартир к концу года. "Вторичка" и вовсе подорожала на 20%. В следующим году, по словам экспертов, цены непременно продолжат расти, но застройщики обещают возвести еще больше нового жилья.
Комментарии