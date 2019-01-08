Фото: www.goodfon.ru
Мэрия Барнаула предлагает жителям города принять участие в акции "Елки, палки, пять бизонов", передав после новогодних праздников елки для вторичного использования. Все собранные деревья будут направлены на переработку и подкорм животным.
Акция будет проходить в два этапа. По информации отдела по охране окружающей среды на первом этапе 13 января будет функционировать семь временных точек сбора елей. Мобильный сбор будет организован командой "Мусора.Больше.Нет" по следующему графику:
с 11:00 до 13:00:
в районе площади Октября "Зеленый сквер" со стороны пр-кта Калинина;
сквер рядом с ТОЦ "Гулливер Парк" (пр-кт Красноармейский, 51а);
рядом с ТРЦ "Юность" (ул.Тимуровская, 17);
площадь "Кузнецова" (ул.Балтийская, 53);
парковочная площадка на пересечении улиц Взлетной и Ускова.
с 12:00 до 14:00:
площадь "Народная" (ул.Попова,86);
парковочная площадка возле ТРЦ "ОГНИ" (ул.А.Петрова, 219Б).
Также 13 января возможно в течение дня привезти ели самостоятельно в конно-спортивный клуб санатория "Обь" по адресу: г.Барнаул, Змеиногорский тракт, 77.
Второй этап предусматривает вывоз елей с пунктов, которые готовы организовать сами жители, ТСЖ, УК, организации и все заинтересованные лица на своей подведомственной территории, а также, возможно, готовые доставить собранные ели к месту переработки. О своем намерении необходимо сообщить координатору акции Екатерине Тертишниковой (МОО "Мусора.Больше.Нет"), тел.: +7-960-491-44-85. Вывоз будет осуществляться 20 января. С 18 по 20 января новогодние ели будет принимать Барнаульский зоопарк.
В отделе по охране окружающей среды администрации Барнаула подчеркивают, что обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений, посторонних предметов. Приемка хвойных деревьев на утилизацию у горожан осуществляется бесплатно.
Комментарии