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Четырех пассажиров с подозрением на инфекцию, вызывающую ЧС, выявили в аэропорту Барнаула в 2018 году, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Как говорится в сообщении, во всех четырех случаях были проведены противоэпидемические мероприятия и установлены диагнозы: ОРВИ и острая кишечная инфекция неизвестной этиологии.
За год в барнаульском аэропорту было досмотрено почти 70 тысяч пассажиров и членов экипажей 341 воздушного судна. Международные полеты осуществлялись в Турцию, Таиланд, Вьетнам и Китай (Хайнань). Случаев, когда самолет экстренно садился в Барнауле из-за проблем со здоровьем пассажиров, в 2018 году не было.
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