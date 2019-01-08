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Россиянам официально запретили пить "сухой алкоголь"

, ИА "Амител"
Порошковый алкоголь теперь запрещено покупать

В России 8 января вступили в силу поправки, которые запрещают "сухой алкоголь", сообщают РИА "Новости".

Порошкообразная спиртосодержащая продукция, в понимании законодателей, — это "пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт более 0,5 процента объема готовой продукции". Производство и продажа такой продукции с 8 января в России будут вне закона.

Как поясняли в правительстве, одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что потребитель может менять дозировку вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, подобная продукция потенциально опасна для здоровья.

При этом под запрет не попадут компоненты, используемые для производства спиртосодержащей парфюмерно-косметической и санитарно-гигиенической продукции, бытовой химии и товаров химической промышленности.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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