Фото: ua.news/ua
Курс доллара впервые в 2019 году опустился ниже 67 рублей. Как сообщает РБК, стоимость доллара на Московской бирже в ходе торгов 8 января снижается, курс евро опустился ниже 77 рублей.
Как сообщает издание, в первые минуты торгов курс американской валюты снижался до отметки 66,865 руб., что на 87,5 коп., или примерно 1,3%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов (4 января).
Укрепление рубля началось на фоне продолжающегося седьмой торговый день подряд роста мировых цен на нефть.
Комментарии