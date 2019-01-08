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Пятитысячную купюру чаще всего подделывали в России в 2018 году, такие данные приводят в МВД. По данным ведомства, основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году были купюры номиналом 5 тысяч рублей.
Всего за год было изъято около 30 тысяч поддельных купюр.
"По данным Банка России, за девять месяцев 2018 года из оборота изъято более 29,7 тыс. поддельных купюр и монет Банка России, а также иностранных денежных знаков. Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей", — сообщает ТАСС.
Наибольшее количество преступлений, квалифицируемых по статье 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"), зарегистрировано в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской, Тульской, Волгоградской и Ростовской областях.
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