Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, избранный на этот пост в сентябре 2018 года, скоро получит прописку в Алтайском крае. Об этом он сообщил корреспонденту портала Amic.ru во время интервью с краевыми СМИ.
"Регистрация в Москве у меня с 2011 года, сейчас подал документы, чтобы выписаться и прописаться здесь. Не успел до Нового года. Думаю, что ничего это принципиально не меняет, но прописаться здесь все же правильно", — сообщил глава региона.
Напомним, обещание прописаться в регионе он дал перед выборами губернатора в сентябре 2018 года. Отметим также, что предыдущий глава региона Александр Карлин руководил регионом с 2005 по 2018 год, он также был прописан в Москве, но постоянной регистрации в Барнауле так и не получил, хотя постоянно жил в регионе.
Виктор Томенко сообщил также, что теперь его дом именно в регионе, здесь живёт его супруга и собака.
Комментарии
Дык, эта, а как хлопца без местной прописки до выборов допустили?!
Надо чтобы его участковый за такое оштрафовал на 1000р по месту жительства и без прописки ...
Ст. 19.15.1 КОАП РФ устанавливает несколько видов штрафов за отсутствие регистрации. На граждан, не оформивших в установленном законом порядке регистрацию по месту жительства/пребывания, может быть наложен административный штраф в размере от 2000 до 3000 рублей.