Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал порталу Amic.ru во время интервью с краевыми СМИ, что никакой напряженности в отношениях с экс-губернатором Александром Карлиным нет, общение происходит регулярно.
"Да, мы на регулярной связи. Повестка широкая: и что в крае происходит, и почему та или иная ситуация произошла. Он даёт советы и предложения, не обязательно я их воспринимаю, но мы так договорились. Встречаемся в Москве в Совфеде. Есть много возможностей в деятельности сенатора с учётом его веса и авторитета на федеральном уровне если не решить вопросы, то посодействовать", — рассказал Томенко.
Такое общение нужно ещё и потому, что критиков работы Карлина в регионе много, но для объективной оценки ситуации Томенко нужно знать и мнение самого экс-губернатора.
Он добавил, что никакой напряженности в отношениях нет и быть не может: "Александр Богданович Карлин ушел в отставку не в связи с моим назначением, я был назначен после его ухода".
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