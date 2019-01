Звезда фильмов Квентина Тарантино и комедии "Все любят Рэймонда" Роберт Рут скончался в возрасте 82 лет в США. По словам его сына Монти Рута, актер умер 29 декабря в Калифорнии из-за осложнений после пневмонии.

Роберт Рут родился в 1936 году, свое детство он провел на юге Чикаго. Во времена Корейской войны (1950-1953) Рут служил специалистом-подрывником. За свою карьеру в кино актер отметился работами в сериалах "Миссия невыполнима" (Mission: Impossible, 1966-1973) и "Чародей" (The Magician, 1973-1974), а также в фильмах "Бешеные псы" (1991), "Криминальное чтиво" (1994) и "Поймай меня, если сможешь" (Catch Me if You Can, 2002).