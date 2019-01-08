МЧС посоветовало не держать дома высохшие елки слишком долго

В высохших новогодних елках скрывается опасность и их не следует держать дома долгое время после праздников. Об этом сообщил представитель пресс-службы главного управления МЧС России по столице, сообщает телеканал "Звезда".
Высохшие новогодние ели представляют повышенную пожарную опасность, поэтому их не стоит держать в квартирах слишком долго.
Помимо живых деревьев опасность представляют и искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов. При горении они выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья.
Ранее в мэрии Барнаула предложили жителям города принять участие в акции "Елки, палки, пять бизонов", передав после новогодних праздников елки для вторичного использования. Все собранные деревья будут направлены на переработку и подкорм животным.
Акция будет проходить в два этапа. По информации отдела по охране окружающей среды на первом этапе 13 января будет функционировать семь временных точек сбора елей.
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