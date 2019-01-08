Фото: schlafe-besser.de
Рабочая неделя, которая начнется в среду, 9 января, будет состоять из трех дней и будет самой короткой в 2019 году. Следующие длинные выходные ждут жителей Алтайского края только в мае.
Согласно утвержденному Минтруда РФ графику выходных дней на 2019 год, выходной день с субботы, 5 января, перенесён на четверг, 2 мая. Выходной день воскресенья, 6 января, передвинули на пятницу, 3 мая. Также перенесли и субботу, 23 февраля, — выходной день подвинули на 10 мая.
В честь Дня защитника Отечества дополнительных дней отдыха не будет. 23 февраля в 2019 году приходится на субботу. Соответственно, страна отдыхает 23-24 февраля, в субботу и воскресенье. Праздничный день 23-е, выпадающий на выходной, перенесут на май.
Международный женский день выпадает на пятницу. Россияне будут отдыхать с пятницы по воскресенье, с 8 по 10 марта включительно.
День народного единства можно будет отмечать три дня: с субботы, 2 ноября, по понедельник, 4 ноября.
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