Житель Республики Алтай на своем автомобиле не справился на повороте на Чуйском тракте и врезался в скалу. Как сообщает ГУ МВД по региону, 26-летний водитель на Toyota Corona Premio сначала врезался в отбойник, а уже потом автомобиль отнесло на скалу.
Инцидент произошел 6 января в Онгудайском районе между селами Иня и Иодро. В ДТП пострадал водитель и его 18-летний пассажир. Их доставили в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.
По сообщению полиции, водитель был пьян и не имел прав водить машину.
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