"Полицейский с Рублевки" стал самой успешной комедией в истории России

Картина "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" стал самой кассовой отечественной комедией за историю кинопроката в России и СНГ.
По данным кинопортала Кинобизнес, фильм обогнал по сборам "Елки 3" и стал самой кассовой комедией по сборам в России и СНГ. В десятке самых кассовых российских картин — это седьмой результат за всю историю и прокат ещё продолжается.
С 4 по 5 января фильм "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" собрал в прокате более 280 миллионов рублей и остается лидером российской новогодней битвы.
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