Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Самая короткая рабочая неделя 2019 года в Алтайском крае начнется с потепления и снегопадов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
"На большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении синоптиков.
Дневные температуры составят 0...-5 градусов, по северо-западу края до -10 градусов.
Ветер будет юго-западный, 9-14 метров в секунду, местами по югу порывы 17-22 метров.
В Барнауле временами снег, метель, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -3...-5 градусов. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.
Комментарии
на улице классно