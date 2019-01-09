Фото: avito.ru
Эксклюзивную четырехкомнатную квартиру площадью 150 квадратных метров продают в центре Барнаула за 13 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Высота потолков в жилье составляет пять метров. Оборудован второй свет. Выполнен дизайнерский ремонт.
"Все комнаты изолированные (в детских спальнях экологически чистые обои). В квартире установлено видеонаблюдение (безопасность, ребенок под присмотром, все выведено на телефон ), два санузла", — отмечает автор объявления.
Имеется гардеробная, балкон застеклен. В кухне и санузлах установлен водяной теплый пол. Качественная электроника, сантехника. Стоимость всей встроенной мебели и бытовой техники входит в стоимость квартиры.
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