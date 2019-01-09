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Единственному президенту США, ушедшему в отставку до завершения срока своих полномочий, Ричарду Никсону, 9 января исполнилось бы 106 лет. Этот национальный лидер, оказавшись в центре Уотергейтского скандала, обрек себя на импичмент и был вынужден оставить кресло президента. Рассказываем интересные факты об этом политике.
- Ричард Никсон был назван в честь английского короля Ричарда Львиное сердце. У него было четверо братьев, трое из которых также носили имена английских королей;
- После колледжа Никсон хотел работать в ФБР, но в итоге связал свою карьеру с адвокатским делом;
- После японской атаки Пёрл-Харбора Никсон вступил в ряды Военно-морских сил США. В августе 1942 года стал лейтенантом ВМС. Служил офицером авиационной наземной службы на Тихом океане. К концу Второй мировой войны дослужился до звания лейтенант-коммандер. В 1946 году уволился из армии;
- В 1953—1961 годах Никсон был вице-президентом в администрации Эйзенхауэра. В эти годы он играл заметную публичную роль и часто выступал от лица администрации. Первый раз Никсон баллотировался в президенты от республиканцев в 1960 году, но тогда потерпел поражение от Джона Кеннеди;
- Никсон дважды избирался на пост президента США — в 1968 и 1972 годах. Он является единственным американским политиком, избранным на два срока вице-президентом, а впоследствии на два срока президентом;
- В мае 1972 года Никсон с супругой первым из президентов США после Франклина Рузвельта посетил Советский Союз. Во время этого визита он подписал с Леонидом Брежневым договор ОСВ-1;
- Никсон был первым президентом США, посетившим все 50 штатов страны;
- Никсон стал единственным президентом США, досрочно прекратившим свои полномочия и подавшим в отставку. Это случилось 9 августа 1974 года, после скандала, известного как "Уотергейт". Суть скандала сводилась к тому, что за четыре месяца до президентских выборов, на которых Никсон от республиканцев был переизбран на второй срок, в вашингтонском отеле "Уотергейт" были задержаны пять человек, которые занимались настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографировали внутренние документы штаба демократов. Позже появились записи, на которых Никсон обсуждал с начальником своего аппарата Холдменом Уотергейтскую историю и оговаривал, как воспрепятствовать расследованию инцидента при помощи ЦРУ и ФБР. После этой публикации стало несомненным, что президент с самого начала событий пытался воспрепятствовать правосудию в личных и партийных интересах и импичмент в отношении него стал решенным делом. В итоге Никсон досрочно оставил пост;
- Слово "Уотергейт" вошло в политический словарь многих языков мира в значении скандала, ведущего к краху карьеры главы государства;
- Ричард Никсон скончался 22 апреля 1994 года от инсульта.
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