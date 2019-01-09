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Новости

Япония предложит России отказаться от компенсаций бывшим жителям Курил

, ИА "Амител"
Речь идет о компенсации бывшим японским жителям Курил, которые были вынуждены покинуть острова

Фото: 365news.biz

Япония в процессе ведения переговоров о мирном договоре с Россией намерена предложить ей отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами, пишут "Известия" со ссылкой на газету Yomiuri.

Речь идет о компенсации бывшим японским жителям Курил, которые были вынуждены покинуть острова. Сейчас их насчитывается около шести тысяч человек.

Сообщается, что правительство Японии готово само компенсировать бывшим жителям Южных Курил потерю жилья и земли на островах, чтобы не осложнять переговоры с Москвой.

Япония и Россия до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые перешли СССР по окончании войны. Япония продолжает их считать своими "северными территориями".  При этом японская сторона настаивает на подписании договора через решение территориальной проблемы.

14 ноября президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

9.01.2019 08:47
- гость -

Острова были японскими не долго, а до этого были наши. Так может тоже компенсацию потребовать?

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9.01.2019 08:51
- гость -

В заголовке опущено ключевое слово "взаимных" компенсаций, что в переводе означает - признать безоговорочно итоги второй мировой и заключить мирный договор, что и требует наша страна. С какой целью Амик извращает суть новости и в чьих интересах - выводы делаем сами. На простую глупость репортера списать редакционную политику нельзя.

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9.01.2019 09:11
гость

о компенсации бывшим японским жителям Курил, которые были вынуждены покинуть острова

Во время ВОВ не только японцы были вынуждены покинуть Курилы, но и немцы были вынуждены покинуть Сталинград. А почему мы не поднять вопрос о компенсации монголам, которые были вынуждены покинуть территорию Ордынского ханства?

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9.01.2019 09:12
- гость -

9.01.2019 08:51 Для такого иплана как ты стоит ли пояснять, что помимо заголовка есть еще и текст, а весь текст в заголовок не влезет? К тому же ты, дебил, пишешь, что извращается суть новости, хотя в тексте есть то, о чем ты говоришь. С какой целью ты извращаешь суть и в чьих интересах - выводы делаем сами. На твою простую глупость твой дебилизм списать нельзя.

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9.01.2019 09:13
гость

А турки бы\ли вынуждены покинуть территорию Болгарии. А французы вообще были вынуждены Москву покинуть.

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9.01.2019 09:14
гость

А шведы были вынуждены покинуть Украину после битвы под Полтавой

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9.01.2019 09:17
гость

После первой мировой войны мы были вынуждены покинуть Польшу и Финляндию. После распада СССР мы были вынуждены покинуть Прибалтику, Кавказ и Среднюю Азию.

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9.01.2019 09:22
- гость -

9.01.2019 08:51 И еще тебе, дебил. Отказаться не от взаимных компенсаций - как ты пишешь. А отказаться от взаимных прав требовать. Это абсолютно разные вещи. !!!Япония не может предложить отказаться от взаимных компенсаций (как ты указал)!!! - ибо Япония всю компенсацию выплатит сама.

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