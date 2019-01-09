Министерство обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передало оборонному ведомству России тридцать танков Т-34 в полностью исправном состоянии, пишет газета "Красная звезда".
"Договоренности о возвращении танков Т-34 в Россию были достигнуты в прошлом году во время визита министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Лаос", — отмечает издание.
Техника прибыла морским путем во Владивосток. Впоследствии железнодорожным транспортом она будет доставлена в подмосковный Наро-Фоминск.
Отмечается, что танки планируют использовать в том числе во время военных парадов и съемок фильмов.
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