В Приморье разгорается крупный скандал из-за местного парламентария и его приятеля-юриста, которых поймали во время браконьерской охоты в национальном парке "Земля леопарда", пишет "Прокурорская правда".
Отмечается, что был и третий участник. Однако он оказал активное сопротивление при задержании и, угрожая открыть огонь из карабина по лесникам, скрылся. Его разыскивает полиция.
Сотрудники охраны нацпарка обнаружили у нарушителей карабины "Тигр" и рюкзаки с охотничьим инвентарем.
В ходе допроса задержанные не признали свою вину. Также выяснилось, что один из них является депутатом местного совета, а его приятель работает юристом. В интересах следствия пока их имена не разглашаются.
Местный СК проводит доследственную проверку. За охоту в заповеднике предполагаемым браконьерам грозит уголовное преследование, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 2 лет.
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