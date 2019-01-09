Житель Горного Алтая проломил стену магазина и украл 27 бутылок пива

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Полиция в Усть-Коксинском районе Республики Алтай задержала 19-летнего молодого человека по подозрению в краже алкоголя и сигарет из магазина, сообщили в региональном МВД.
С заявлением к правоохранителям обратился индивидуальный предприниматель из села Октябрьское. Мужчина пояснил, что неизвестные лица из принадлежащего ему магазина похитили алкоголь и сигареты.
"Было установлено, что в магазин злоумышленники проникли через помещение котельной, спилив навесной замок на входной двери и частично разрушив стену. Их добычей стали 27 бутылок пива и шесть пачек сигарет. Экспертом в ходе осмотра были изъяты следы рук, обуви и другие вещественные доказательства, оставленные предполагаемым злоумышленником", — указывают в полиции.
Вскоре правоохранители задержали 19-летнего местного жителя, ранее уже совершавшего преступления.
Парень признался в совершении кражи и пояснил, что похищенное уже успел использовать в личных целях. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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