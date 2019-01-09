Пенсионерка Лидия Волченко потеряла единственную сестру при обрушении дома в Магнитогорске, чиновники отказались выдавать ей материальную помощь, пишет "Московский комсомолец".
Сестра пенсионерки жила в обрушившемся 31 декабря доме. Ее квартира № 319 попала в эпицентр взрыва. После похорон 5 января Лидия Ивановна от чиновников узнала, что ей не положена материальная помощь, выделенная государством для членов семей погибших.
Со слов Лидии Ивановны, чиновники объясняют свое решение тем, что прямых наследников у погибшей не было, а родная сестра — это не считается.
"Сестру нашли быстро, еще 31 декабря. Я сдавала ДНК, чтобы подтвердить родство, а 5 января были похороны. Претензий нет — погребение оплатили. Из своих пришлось заплатить за поминки — 270 рублей с человека. А помянуть пришли 30 человек — бывшие коллеги по стройуправлению", — рассказала сестра погибшей.
Сначала в штабе по ликвидации последствий ЧС обещали выплатить 1 млн рублей материальной помощи. Но сейчас чиновники молчат, так как выплаты сестрам и братьям не положены.
Пенсионерка надеется найти хотя бы сумку с "похоронными" — она слышала, что под завалами нашли ценные вещи. Но и это ей решили не отдавать.
Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин уточнил Znak.com, что региональное законодательство в этом вопросе полностью дублирует федеральное. А постановление Правительства РФ от 15 февраля 2014 года четко ограничивает категории граждан, которые могут рассчитывать на материальную помощь, — это дети, супруги и родители погибших.
Однако источник, знакомый с этой ситуаций, рассказал, что Лидии Ивановне постараются помочь. "Скорее всего, останутся невостребованные деньги и деньги, которые собрало население", — уточнил он.
На расчетный счет помощи пострадавшим россияне добровольно перевели 21 млн рублей (данные на субботу, 5 января).
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