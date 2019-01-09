Пенсионерка Лидия Волченко потеряла единственную сестру при обрушении дома в Магнитогорске, чиновники отказались выдавать ей материальную помощь, пишет "Московский комсомолец".
Сестра пенсионерки жила в обрушившемся 31 декабря доме. Ее квартира № 319 попала в эпицентр взрыва. После похорон 5 января Лидия Ивановна от чиновников узнала, что ей не положена материальная помощь, выделенная государством для членов семей погибших.
Со слов Лидии Ивановны, чиновники объясняют свое решение тем, что прямых наследников у погибшей не было, а родная сестра — это не считается.
"Сестру нашли быстро, еще 31 декабря. Я сдавала ДНК, чтобы подтвердить родство, а 5 января были похороны. Претензий нет — погребение оплатили. Из своих пришлось заплатить за поминки — 270 рублей с человека. А помянуть пришли 30 человек — бывшие коллеги по стройуправлению", — рассказала сестра погибшей.
Сначала в штабе по ликвидации последствий ЧС обещали выплатить 1 млн рублей материальной помощи. Но сейчас чиновники молчат, так как выплаты сестрам и братьям не положены.
Пенсионерка надеется найти хотя бы сумку с "похоронными" — она слышала, что под завалами нашли ценные вещи. Но и это ей решили не отдавать.
Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин уточнил Znak.com, что региональное законодательство в этом вопросе полностью дублирует федеральное. А постановление Правительства РФ от 15 февраля 2014 года четко ограничивает категории граждан, которые могут рассчитывать на материальную помощь, — это дети, супруги и родители погибших.
Однако источник, знакомый с этой ситуаций, рассказал, что Лидии Ивановне постараются помочь. "Скорее всего, останутся невостребованные деньги, которые собрало население", — уточнил он.
На расчетный счет помощи пострадавшим россияне добровольно перевели 21 млн рублей (данные на субботу, 5 января).
Комментарии
А что еще ждать - от воров и жуликов?!
Остаётся нехороший привкус того, что некоторые граждане хотят превратить смерть родственников в средство получения прибыли. А другие гости 10.36 - как всегда в повод вброса дерьма на вентилятор.
Так-то она наследник, а имущество утрачено, почеу бы не компенсировать.
ну вообще то ей еще памятник ставить, поминки проводить, деньги нужны будут, сестра же, если больше никого нет родных
9.01.2019 10:52
- гость -
Про дерьмо это к Вам - отдайте единственной родственнице деньги и другие ценности найденные при разборе завалов!!!
9.01.2019 11:00
гостья
А что, у нас теперь всех родственников за счет государства хоронят? Круто! Народ как всегда, урвать халяву хочет. Теперь соцсети будут завалены криками несчастной старушки, которой денег на халяву не дали
9.01.2019 11:00
гостья
ну вообще то ей еще памятник ставить, поминки проводить
она на поминки уже потратилась, плохо читали...
вопрос : зачем мертвому памятник?
9.01.2019 11:04
- гость -
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Вы о чем? Есть список ценностей и сумм которые были найдены? Как определить что найденные деньги/ценности относятся именно той или иной семье?
9.01.2019 11:10
- гость -
А Вы о чем - считаете, что найденные ценности не должны описываться идентифицироваться и оприходоваться!!! Или по Вашему это трофеи?!
никто ее не заставлял делать поминки
захоронение за счет гос ва
ставить памятник, оградку и пр. то же ее инициатива
9.01.2019 11:21
- гость -
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Вот я и спрашиваю: Как определить/идентифицировать, что эта тысяча рублей принадлежит семье Ивановых, это колечко принадлежит семье Сидоровых, а эта тысяча рублей принадлежит семье Петровых?
9.01.2019 11:29
- гость -
Конверт с похоронными деньгами нужно вернуть единственной родственнице!
9.01.2019 11:41
- гость -
Уже прогресс - ценности могут опознать родственники, конверт похоронный с деньгами может быть подписан. Ну и ежели Вы в курсе - силовики бахвалятся что по одной молекуле могут личность определить. ПЦР-метод Вам в помощь!
9.01.2019 11:45
- гость -
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Может быть пенсионеры и подписывают конверты с деньгами надписью "Похоронные деньги Фамилия Имя Отчество, число, месяц, год рождения"... Может быть... Хотя вряд ли!
Коль уж Вы знаете как называется метод по определению личности человека с помощью одной молекулы можете озвучить стоимость. Целесообразно ли проводить данный метод для находки на сумму 10 тыс. руб.?
P/S/ Я не за то чтобы оставить найденное нашедшим.
9.01.2019 10:52
- гость -
Остаётся нехороший привкус того, что некоторые граждане хотят превратить смерть родственников в средство получения прибыли. А другие гости 10.36 - как всегда в повод вброса дерьма на вентилятор.
РАЗУМНО!!!!!
всегда круг родственников близких очерчен - дети, родители. причем тут сестра?!
всегда круг родственников близких очерчен - дети, родители. причем тут сестра?!
а читать статью не пробовали для начала?
прямых наследников у погибшей не было
9.01.2019 12:03
- гость -
Импортовый прибор 10 лет назад стоил в пределах 2 млн. рублей - это совсем не дорого! В крае таких приборов как грибов в сосновом бору - например ветеринарные лаборатории ими оснащены, ну и силовики очевидно... Ну и - проводить целесообразно!
Вообще пробел в законодательстве по моему есть, если бы сестра умерла без взрыва, другой сестре досталась бы квартира. Логично, что если женщина умерла из-за взрыва ее наследнице должна достаться компенсация за утраченное наследство. Но похоже это не выгодно и в законе вместо слов "первые в очереди наследники" написали "близкие родственники", что выгодно для бюджета, но не выглядит справедливым