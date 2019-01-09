Раздача бесплатных конфет привела к массовой давке в Курске

Раздача бесплатных новогодних подарков обернулась давкой в Курске, пишет Znak.com.
Конфеты партия ЛДПР раздавала в курском парке Рокоссовского 3 января. Видео с места раздачи опубликовало местное СМИ Media City | Курск.
На кадрах видно, как огромная толпа пытается пробраться к нескольким "газелям", через двери которых раздают подарки. Одна из женщин, плача, просит выпустить ее ребенка.
Один из представителей партии спросил пожилую женщину, довольна ли она. Сначала та поблагодарила, но после заявила: "Настолько все неорганизованно. Это вообще ужас, задавили". На что ей мужчина в партийной жилетке ответил: "Заколебала уже". В этот момент из толпы выбираются рыдающие дети.
Глава курского отделения ЛДПР Владимир Федоров, несмотря на видео, заявил, что давки не было и все желающие спокойно получили сладости: "Большинство людей пришли на праздник и участвовали в конкурсах, а потом, не толкаясь, получили подарки. А некоторым праздник не нужен, для них интереснее потолкаться. Вот они и полезли вперед, покричали, потолкались, а потом еще три раза пролезли. У каждого свои развлечения".
Комментарии
изза глупости взрослых страдают дети
Довели народ до нищеты...