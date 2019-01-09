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Раздача бесплатных конфет привела к массовой давке в Курске

, ИА "Амител"
Одна из женщин, плача, просит выпустить ее ребенка

Фото: кадр из видео

Раздача бесплатных новогодних подарков обернулась давкой в Курске, пишет Znak.com.

Конфеты партия ЛДПР раздавала в курском парке Рокоссовского 3 января. Видео с места раздачи опубликовало местное СМИ Media City | Курск.

На кадрах видно, как огромная толпа пытается пробраться к нескольким "газелям", через двери которых раздают подарки. Одна из женщин, плача, просит выпустить ее ребенка.

Один из представителей партии спросил пожилую женщину, довольна ли она. Сначала та поблагодарила, но после заявила: "Настолько все неорганизованно. Это вообще ужас, задавили". На что ей мужчина в партийной жилетке ответил: "Заколебала уже". В этот момент из толпы выбираются рыдающие дети.

Глава курского отделения ЛДПР Владимир Федоров, несмотря на видео, заявил, что давки не было и все желающие спокойно получили сладости: "Большинство людей пришли на праздник и участвовали в конкурсах, а потом, не толкаясь, получили подарки. А некоторым праздник не нужен, для них интереснее потолкаться. Вот они и полезли вперед, покричали, потолкались, а потом еще три раза пролезли. У каждого свои развлечения".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

9.01.2019 10:59
- гость -

изза глупости взрослых страдают дети

0  0
9.01.2019 11:02
- гость -

Довели народ до нищеты...

0  0
9.01.2019 11:43
Кристи

Да перестаньте нищетой "прикрываться". дикари

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9.01.2019 11:57
- гость -

9.01.2019 11:43 Ну а чо... Я тут подумал и пришел к выводу, что если бы у меня совсем было плохо с деньгами и была бы семья с детьми, то я бы и за конфетами, и за кашей, и за картошкой полез бы. Но сейчас, когда я могу, в принципе, весь месяц прожить на конфетах, я естественно никуда не полезу.

Проблема российского общества в расслоении, причем в сознании в первую очередь. Человек получает 20 тысяч в месяц и думает, что он весьма неплохо получает и может жить, не замечая, что урезает себя во всем. При этом он не только думает, что богаче других - это весьма эфемерно, но и полностью перестает себя отождествлять с "менее богатыми". Из фокуса зрения выпадают люди, которые зарабатывают меньше. А есть масса людей, которые получают менее 10 тысяч, и даже менее 8.

И к чему это приводит? К тому, что человек, который зарабатывает 80 копеек, называет дикарями людей, которые зарабатывают 20 копеек... потому что они захотели бесплатных конфеток. Печалька однако.

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9.01.2019 12:41
гость

ЛДПР молодцы, но бараны. Нашли деньги на благотворительное мероприятие и не смогли по человечески его провести. Дискредитировали акцию. Если они бесплатно выдать конфеты не смогли, как они страной управлять собрались? Ведь понятно, что при такой раздаче больше шансов получить конфеты не у самых нуждающихся, а у самых здоровых. Раздали бы в школах, садиках, больницах, домах престарелых, эффект был бы тот же, но без негатива. Им бы сказали просто молодцы, без "бараны"

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9.01.2019 12:45
- гость -

Для гостя 9.01.2019 11:57: недавно в Меге (Белая Дача, Москва) наблюдал длинную очередь людей, стоящих за 2мя банками бесплатного лимонада 0,33 и ещё какой-то ерундой (100р цена вопроса со всеми наценками), никто не толкался, но очередь была значительная. Хочешь сказать, что и здесь бедность виновата или у людей всё-таки с интеллектом проблемы?

ЛДПР в очередной раз доказала, что люди для них - БЫДЛО и организовать что-то толком - они не в состоянии. КрасаУвцы, что скажешь...

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9.01.2019 13:02
- гость -

Спасибо ЛДПР, за свои же деньги организовать себе антирейтинг, имбицилы или нет?

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