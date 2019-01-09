На баннере в парке "Россия — моя история" на ВДНХ в Москве заклеили даты, связанные с трагическими моментами президентства Владимира Путина и Дмитрия Медведева, сообщает "Дождь".
Об этом стало известно благодаря одному из посетителей экспозиции, который выложил фотографии в соцсети.
"Вчера случайно оказались в павильоне истории России на ВДНХ, на стене висит большая таблица всех важных событий "от Рюрика до Путина". Четыре события милым образом заклеены. Кто угадает все 4?" — написал на своей странице в Facebook Алексей Шиврин, приложив фотографии. На них в рубрике XXI век заклеены несколько дат.
В комментариях к посту пользователи соцсети выложили полный список дат. Оказалось, что не хватает информации о гибели подводной лодки "Курск" в 2000 году, захвате террористами "Норд-Оста" в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года, теракте в школе Беслана в сентябре 2004 года и вооруженном конфликте с Грузией и Южной Осетией в 2008 году.
Представитель пресс-службы проекта "Россия — моя история" Александр Тарасов в разговоре с "Дождем" подтвердил информацию о баннере с заклеенными датами. По его словам, тот не является частью экспозиции.
Исторические парки "Россия — моя история" — самый масштабный экспозиционный комплекс в России, говорится на сайте проекта. География его площадок простирается от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Москвы до Якутска и насчитывает более 18 городов. Среди партнеров парка — администрация президента и Минкульт РФ.
Комментарии
Услужливый дурак опаснее врага.
У Оруэлла ведь прописано как надо действовать в данной ситуации - и никаких следов не оставлять!!! Идиоты...
Ну вот начинаем писать историю по принципу не помню - значит не было!