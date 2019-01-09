Фото: all-news.net
Житель села Шипуново в Алтайском крае перечислил 70 тысяч рублей девушке, с которой познакомился в социальной сети — после получения денег она перестала ему отвечать.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, в октябре прошлого года 57-летний житель райцентра познакомился с девушкой, проживающей якобы в Москве.
"В ходе переписки мужчина предложил новой знакомой приехать к нему в гости. Девушка согласилась, но сказала, что у нее трудное материальное положение. Мужчина согласился помочь и перечислил 70 000 рублей. После перевода денежных средств мужчина впервые решил поговорить с ней по телефону. Но указанный абонентский номер, на который он перечислял средства, оказался вне зоны действия сети", — уточняют в полиции.
Также девушка перестала отвечать и в социальной сети. В итоге мужчина обратился в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Комментарии
Лох
девушке, с которой познакомился в социальной сети, предложил приехать к нему в гости и перечислил 70 000 рублей.
На 70 тысяч к нему 20 девушек могли сразу подъехать
9.01.2019 11:46
гость
На 70 тысяч к нему 20 девушек могли сразу подъехать
Это в Барнауле, в Шипуново максимум 10
Это в Барнауле, в Шипуново максимум 10
Вас в Шипуново всего 10 осталось?
9.01.2019 11:49
- гость -
Вас в Шипуново всего 10 осталось?
Я думаю в Шипуново может вообще ни одной нет. А из Барнаула или Бийска меньше, чем за 5-7 тысяч не поедут, значит максимум 10 приедут. Или 10 дней по одной