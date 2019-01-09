Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Весьма резкое похолодание придет в Алтайский край после кратковременного потепления, которое наблюдается в данный момент.
Так, если 9 января температуры местами в регионе достигнут +1 градуса, то уже завтра днем в регионе столбики термометров опустятся до -14 градусов.
В ночь на 10 января в крае будет -9...-14 градусов, местами по западу до -19 градусов. Днем 10 января будет -9...-14 градусов, по юго-востоку -4...-9 градусов.
В отдельных районах в четверг ожидается снег, метель, на дорогах гололедица.
Ночью в последний рабочий день самой короткой трудовой недели 2019 года будет -22...-27 градусов, местами по югу -16...-21 градус.
Днем 11 января будет -13...-18 градусов. В отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица.
Ветер ожидается северо-западный с переходом на южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.
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