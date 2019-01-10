Губернатор Алтайского края Виктор Томенко станет гостем прямого эфира программы "Стол заказов" на станции Русское радио Барнаул. Эфир состоится в четверг, 10 января с 18:00 до 19:00.
Глава региона и ведущий обсудят российские и мировые новости. Виктор Томенко расскажет, какие новости читает и в каких СМИ, как представляет себе свободную прессу. Также он поделится, как и с кем встретил Новый год, чем занимался на каникулах. Такого губернатора Алтайского края вы еще не слышали!
Программу "Стол заказов" с участием Виктора Томенко можно будет послушать в прямом эфире в Барнауле на волне 105.4 FM, в Бийске — 101.3 FM, а также на сайте Медиагруппы "FM-Продакшн" по ссылке. Прямую трансляцию смотрите на сайте Amic.ru и в нашем Инстаграме.
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